Чего ждать от вторых переговоров Путина и Трампа?

Владимир Путин и Дональд Трамп поговорят по телефону во вторник. В Кремле не раскрыли возможную повестку готовящейся беседы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил предстоящую телефонную беседу российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Пресс-секретарь главы российского государства заявил, что разговор руководителей двух стран готовится. Он добавил, что переговоры должны состояться во вторник, 18 марта.

При этом Песков отказался раскрывать возможную повестку скорого разговора Путина и Трампа. Он сказал, что "мы никогда этого не делаем, не опережаем события".

Кроме того, пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что телефонная беседа российского и американского президентов не подлежит обсуждению содержания.

Ранее СМИ передавали информацию о том, что Трамп намерен во вторник провести разговор с Путиным. В ходе беседы планируется обсудить вопрос территорий и контроля над АЭС.

О чем будут говорить Путин и Трамп?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на значительные различия между первыми телефонными переговорами Владимира Путина и Дональда Трампа и запланированным на завтра вторым раундом диалога на высшем уровне.

"Завтра разговор до известной степени будет уже носить согласованный характер. Это не будет просто беседа в смысле, что стороны поделятся мнениями о проблемах и, как пишут в дипломатической практике, договорятся продолжать контакты. Насколько я понимаю, по линиям Стива Уиткоффа, Марко Рубио и некоторым другим Москва и Вашингтон достигли конкретных договоренностей по ряду основных вопросов. Поэтому новый раунд переговоров Путина и Трампа будет посвящен совместной позиции, уже выработанной двумя государствами, и первичным соглашениям. До сведения мировой общественности, европейских союзников США и Киев будет доведено, какова эта позиция", - прежде всего сказал он.

"Речь пока идет об общих нормах и рамках российско-американских договоренностей. Они просматриваются достаточно хорошо: США, по всей видимости, согласятся с тем, что территории, которые контролируются Россией, отойдут России, вопрос только в том, безвозвратно или нет. Речь и о ЛНР, и о ДНР, и о Запорожской, и о Херсонской области. Российская принадлежность Крыма будет подтверждена. Также будет поставлен вопрос о внеблоковом статусе Украины и о гарантиях безопасности для России и для Украины в рамках единого подхода. Будет еще и экономическая часть, связанная с реализацией совместных американо-российских проектов. Это то, что поддается прогнозированию", - сообщил Владимир Васильев.

"Важнейшая составляющая завтрашних переговоров состоит, с моей точки зрения, в том, что стороны в принципе достигли каких-либо договоренностей. Поэтому они будут сфокусированы на проговаривании уже принятых и согласованных по дипломатическим каналам решений. Вполне возможно, что после этого Путин и Трамп также затронут еще не поднимавшиеся в двустороннем диалоге проблемы – тогда они будут обозначены для последующей проработки по линии специальных представителей и соответствующих комиссий с конечной целью нормализации российско-американских отношений", - отметил американист.

Эксперт позитивно оценил прогресс в восстановлении отношений России и США. "Об этом прямо было сказано во время переговоров между Сергеем Лавровым и Марко Рубио – о реконструкции связей в полной мере. Для этого, конечно, необходимо восстановление работы дипломатических представительств. Нужно урегулировать возвращение дипломатов и открытие консульств – американских в Екатеринбурге и Владивостоке, российских в Хьюстоне и Сиэтле, договориться по количеству сотрудников в посольствах и консульствах, в целом вернуть нормы, существовавшие до 2014 года. Это одно из наиболее позитивных направлений в нынешнем российско-американском диалоге. Важно, что на уровне министров иностранных дел и нескольких политических ведомств вопрос согласован", - заключил Владимир Васильев.