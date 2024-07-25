Вестник Кавказа

В Нахичевани создают геологический парк "Иландаг"

В Нахичевани создают геологический парк "Иландаг"
© Фото: Trend
Столицу Нахичеванской автономной республики в скором времени украсят геологический парк "Иландаг", а статус природного памятника республиканского значения получит гора Алинджа в Джульфинском районе.

Власти Нахичеванской автономной республики (НАР) подготовили цифровую карту будущего геологического парка "Иландаг", уже проведена паспортизация объектов на его будущей территории, сообщил министр экологии и природных ресурсов НАР Ханлар Мустафаев.

Документы уже направлены в учреждения страны для получения заключений, также уже проводится отбор донорской организации для оформления документации в соответствии с требованиями ЮНЕСКО, сообщает Trend.

Еще одно важное событие в регионе – в скором времени гора Алинджа высотой 1821,4 м, расположенная в юго-восточной части Зангезурского хребта, на территории Джульфинского района НАР, на правом берегу реки Алинджачай, станет природным памятником республиканского значения – для этого проведена вся необходимая работа, отметил министр.

Уже выполнен осмотр территории, проведены необходимые измерительные работы, готов план земельного устройства и паспорт памятника, а с землевладельцем заключен договор о его охране, добавил Ханлар Мустафаев.

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