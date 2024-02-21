Ордубад получит Генеральный план города

Власти Нахичеванской автономной республики в ходе онлайн-встречи обсудили новый Генеральный план Ордубада, в ходе реализации которого очень важно сохранить исторический облик города и его памятники культуры.

В Азербайджане прошло онлайн-совещание по подготовке Генерального плана города Ордубад, в котом приняли участие заместитель министра культуры Нахичеванской автономной республики (НАР) Гасан Сеидов, сотрудник Комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Мазахир Гусейнов и сотрудники швейцарской компании SA Partners.

Его главной целью были вопросы сохранения памятников культуры и общего исторического облика города при подготовке нового Генплана города Ордубад, передает Trend.

Участники совещания обсудили все нюансы планирования с учетом правил охранной зоны заповедника и его границ, а также соответствие проекта историческим правилам застройки города и порядок проведения строительных и реставрационных работ, а также другие вопросы.