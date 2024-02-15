В Азербайджане появится новый заповедник. Заповедник появится в Ордубадском районе.

Президент Азербайджана распорядился создать заповедник «Ордубад». Заказник находится в одноименном районе, территория которого богата памятниками от древнекаменного века до средних веков.

В частности, здесь были обнаружены куски скал времен бронзового века, на которых запечатлены сцены танцев и охоты.

«Городская местность Харабагилан на территории района является уникальным археологическим памятником для изучения городской жизни, хозяйства, ремесел, оборонной системы, водоснабжения и архитектуры средневекового периода»

– Ильхам Алиев

Правительству страны предстоит осуществить работу по подготовке заказника к функционированию, в частности, определить его материальное обеспечение, определиться с техническими средствами, нужными для его существования.