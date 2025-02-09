Самолет из Термеза не долетел до Ташкента

Самолет узбекской авиакомпании Silk Avia, вылетевший из Термеза, не долетел до Ташкента и экстренно сел в Самарканде из-за резкого ухудшения самочувствия одного из его пассажиров.

Авиалайнер ATR-72-600, вылетевший сегодня из аэропорта Термеза в столицу Узбекистана, был вынужден совершить посадку в запасном аэропорту Самарканда.

Командир воздушного судна, следовавшего пассажирским авиарейсом US-752 авиакомпании Silk Avia, следовавший по маршруту Термез – Ташкент, принял решение отклониться от маршрута после того, как у одного из пассажиров ухудшилось самочувствие: в аэропорт посадки была вызвана бригада скорой помощи, которая немедленно эвакуировала заболевшего в местную больницу, передает Podrobno.uz.

О состоянии заболевшего и о том, вылетел ли самолет с пассажирами к месту назначения, пока не сообщается.