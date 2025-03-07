Песков раскрыл детали будущего разговора Путина и Трампа

Телефонный разговор президентов России и США пройдет сегодня с 16:00 до 18:00. Они обсудят восстановление двухсторонних отношений и ситуацию на Украине.

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет с 16:00 до 18:00 по московскому времени, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Это действительно будет с 16:00 до 18:00 по московскому времени, и действительно, как вы знаете, имело место определенное обсуждение <...> в Москве и в Стамбуле были переговоры, и ранее был телефонный разговор, первый телефонный разговор двух президентов. Поэтому определенное понимание есть, безусловно"

- Дмитрий Песков

Он отметил, что президенты будут разговаривать столько, сколько будет необходимо. Им предстоит обсудить нормализацию отношений между Россией и США, урегулирование конфликта на Украине и другие актуальные вопросы.

Форма сообщения будет определена Кремлем после завершения разговора, добавил Дмитрий Песков.

Напомним, что предыдущий разговор двух президентов состоялся 12 февраля. Их беседа длилась около 1,5 часов.