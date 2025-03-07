Тбилисскую телебашню ждет реконструкция

Телебашню в Тбилиси превратят в туристическую локацию со смотровыми площадками и рестораном. Работы по реконструкции будут проводиться в течение двух лет.

В этом году планируется начать реконструкцию телебашни в Тбилиси. Работы выполнит израильская компания Kass Group.

Как сообщают грузинские СМИ, реконструкция будет проводиться в течение двух лет. Проект модернизации сооружения подразумевает создание туристической локации со смотровыми площадками и рестораном.

В настоящее время специалисты завершают работу на проектом, строительные работы планируется начать этой весной.

Отмечается, что Kass Group получит право управлять объектом в течение 29 лет.