Вестник Кавказа

Тбилисскую телебашню ждет реконструкция

Парк Мтацминда
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Телебашню в Тбилиси превратят в туристическую локацию со смотровыми площадками и рестораном. Работы по реконструкции будут проводиться в течение двух лет.

В этом году планируется начать реконструкцию телебашни в Тбилиси. Работы выполнит израильская компания Kass Group. 

Как сообщают грузинские СМИ, реконструкция будет проводиться в течение двух лет. Проект модернизации сооружения подразумевает создание туристической локации со смотровыми площадками и рестораном. 

В настоящее время специалисты завершают работу на проектом, строительные работы планируется начать этой весной. 

Отмечается, что Kass Group получит право управлять объектом в течение 29 лет.

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