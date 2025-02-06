Кому и сколько нефти продают США?

США - крупнейший в мире производитель и потребитель нефти. Как устроена нефтяная индустрия страны, кому США продают и у кого покупают нефть, и сколько нефтедолларов зарабатывают - рассказываем в этом материале.

Сколько нефти добывают США?

США производят нефти больше всех остальных стран в мире. По данным за 2023 год, США добывали 21,7 млн баррелей в день или 21% от глобальной добычи нефти. Это более чем на 10 млн баррелей больше, чем Саудовская Аравия - второй крупнейший производитель в мире. С каждым годом добыча в США увеличивается, как и потребность страны в энергоресурсах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько нефти США экспортируют?

Почти половина нефти, добываемой в США идёт на экспорт. В 2023 году США экспортировали 10,1 млн баррелей в день, оказавшись на четвёртом месте после Саудовской Аравии, России и Канады по экспорту. Нефтяные доходы страны составили $ 118 млрд - в два раза меньше, чем у Саудовской Аравии.

Кому США продают нефть?

США продают свою нефть 147 странам по всему в мире. В первую пятерку импортеров американской нефти входят:

Мексика, на которую приходится 11% американского экспорта (1,17 млн баррелей в день) Китай, получающий 10% нефти, производимой в США (0,98 млн баррелей в день) Канада - 8% (0,8 млн баррелей в день) Нидерланды - 8% (0,8 млн баррелей в день) Южная Корея - 6% (0,6 млн бррелей в день)

Зачем США покупают нефть?

Помимо того что Америка - крупнейший производитель, она также и крупнейший потребитель нефти. В 2023 году США потребляли в среднем 20,25 млн баррелей в день. Импортная нефть в страну поступает из-за отсутствия необходимых мощностей для переработки. В США в основном добывают лёгкую (неплотную) и сладкую нефть с невысоким содержанием серы, а большинство НПЗ рассчитаны на импортные тяжелые и вязкие сорта. Нефть из других стран в Америке перерабатывается в бензин, дизельное, печное и реактивное топливо. Полученные продукты либо потребляются в самих США, либо экспортируются, либо отправляются в резерв. Основные поставщики нефти в США - Канада, Мексика и Саудовская Аравия.

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

Где и как добывают нефть в США?

Нефть добывается в 32 штатах США, а также в водах Мексиканского залива. По данным за 2022 год, на пять штатов - Техас, Нью-Мексико, Северную Дакоту, Колорадо и Аляску - пришлось более 70% нефтяного производства. Крупнейшие нефтедобывающие компании США - это Chevron и ExxonMobil.

С 2022 года две трети нефти в Америке добываются с помощью фрекинга или гидравлического разрыва пласта. Этот метод заключается в закачивании жидкости (зачастую воды) под большим давлением в скважину для разрушения горных пород, в которых содержится нефть. С помощью фрекинга добывается сланцевая нефть, которая долгое время считалась не перспективной из-за отсутствия необходимых технологий. Благодаря фрекингу, США за 5 лет увеличили производство на 5,3 млн баррелей в день. Сланцевый бум в США стал одной из причин, по которой организация стран-экспортёров нефти, ОПЕК, решилась на сокращение производства.

Как регулируется нефтяная отрасль США?

Нефть в США добывают частные компании. Помимо крупнейших американских Chevron и ExxonMobil, большая доля американского нефтяного рынка у британских BP и Shell. Многочисленные небольшие компании специализируются на отдельных этапах цикла добычи: разведке, извлечении, транспортировке и переработке.

Нефтяная промышленность страны действует в рамках федеральных и местных законов штатов. На государственном уровне производство регулируют:

Бюро по управлению земельными ресурсами, которое сдаёт земли в аренду производителям

Федеральная комиссия по регулированию энергетики, которая контролирует транзит нефти по нефтепроводам внутри страны

Агентство по охране окружающей среды, следящее за уровнем загрязнения в связи с производством нефти.

Ежегодно правительство предоставляет миллиарды долларов нефтяной индустрии, в основном в виде налоговых льгот.

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Нефть и Трамп

Дональд Трамп, во второй раз вступивший в должность президента в конце января, одним из приоритетов своей политики называет экспорт американской энергии по всему миру. С целью увеличения добычи и экспорта нефти (и газа в том числе) Трамп подписал указы о выходе США из Парижского климатического соглашения и продвижении добычи нефти на 6,5 млн гектаров в Аляске, где раньше производство было запрещено.

Кто будет покупать американскую нефть?

Желающие покупать больше американской нефти уже есть. В середине января появились сообщения о том, что Южная Корея собирается увеличить импорт из США с целью диверсификации собственных ресурсов, а также для устранения дисбаланса в торговле с Америкой. 14 февраля США и Индия договорились укрепить взаимодействие в энергетической сфере. В совместном заявлении после визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон говорится, что США должны стать главным поставщиком нефти и нефтепродуктов в южноазиатскую страну, которая на 85% зависит от импорта. Сегодня 40% нефти Индия получает из России.

Европу Трамп тоже призывает покупать больше американской нефти (и СПГ), грозя тарифной войной, если она откажется.