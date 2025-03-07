Вестник Кавказа

Трамп намерен во вторник обсудить с Путиным вопрос территорий

Дональд Трамп и Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России
Во вторник американский лидер собирается разговаривать с президентом РФ. По его словам, обсудить планируется вопрос территорий.

Президент США Дональд Трамп поведал журналистам о планах уже завтра пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Думаю, у нас все идет хорошо с Россией. Посмотрим, возможно, у нас будет что объявить ко вторнику. Я буду говорить с президентом Путиным во вторник"

– Трамп

Он пояснил, что обсудить планируется ряд вопросов, в том числе территориальный.

"Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос"

– Трамп

На прошлой неделе российский лидер принял спецпосланника Трампа. В ходе продолжительной встречи стороны провели дискуссию, основанную на решениях украинского конфликта.

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