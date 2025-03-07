Вестник Кавказа

На искусственном острове в Сочи хотят построить жилые дома

Адлер
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Жилые дома, отели и другая недвижимость может появиться на насыпном острое в Сочи. Проект еще находится на этапе согласования.

На искусственном острове в Сочи хотят построить апартаменты, отели и жилые дома, передал журналистам глава компании "Остров Первый" Булат Шакиров.

Около 1,5 млн кв м территории будет застроено недвижимостью. В проект вложат около 1 трлн рублей. По плану строительство должно завершиться к 2032 году.

При этом Минстрой России не осведомлен о проекте, поделились представители ведомства в разговоре с изданием "Ведомости ЮГ".

"В настоящее время в Минстрое России отсутствует информация о согласовании проекта разрешения на создание искусственного земельного участка в районе города-курорта Сочи"

- представители Минстроя РФ

Зато о проекте осведомлены в Росприроднадзоре и краснодарском Агентстве по привлечению инвестиций. Согласование с компаниями еще идет, оно должно завершиться примерно через 2 года.

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