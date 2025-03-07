Пожар в Дагестане: открытое горение ликвидировано

Сегодня спасателям удалось справиться с открытым горение в Ахтынском районе Дагестана. В тушении пламени принимают участие 150 огнеборцев.

Открытие горение в Ахытнском районе Дагестана ликвидировали, рассказали в МЧС России. Природный пожар начался еще 15 марта около села Хрюг.

"Открытое горение ландшафтного пожара в Дагестане ликвидировано"

- МЧС России

Сейчас в работах участвуют 150 пожарных и 17 единиц спецтехники, включая авиацию. Они приливают отельные места тления и прокладывают минерализованные полосы. Всего специалисты обработали 2 тыс м земли.

Напомним, что накануне сообщалось, что площадь пожара в Дагестане выросла до 22 га, активное горение было замечено на 5 га. Причиной возгорание могло стать неосторожное обращение с огнем местной жительницы.