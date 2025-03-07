Вестник Кавказа

Пожар в Дагестане: открытое горение ликвидировано

Пожар в Дагестане: открытое горение ликвидировано
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня спасателям удалось справиться с открытым горение в Ахтынском районе Дагестана. В тушении пламени принимают участие 150 огнеборцев.

Открытие горение в Ахытнском районе Дагестана ликвидировали, рассказали в МЧС России. Природный пожар начался еще 15 марта около села Хрюг.

"Открытое горение ландшафтного пожара в Дагестане ликвидировано"

- МЧС России

Сейчас в работах участвуют 150 пожарных и 17 единиц спецтехники, включая авиацию. Они приливают отельные места тления и прокладывают минерализованные полосы. Всего специалисты обработали 2 тыс м земли.

Напомним, что накануне сообщалось, что площадь пожара в Дагестане выросла до 22 га, активное горение было замечено на 5 га. Причиной возгорание могло стать неосторожное обращение с огнем местной жительницы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
685 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Очередную майнинг-ферму &quot;вычислили&quot; в столице Дагестана

Очередную майнинг-ферму "вычислили" в столице Дагестана

Вертолет из-за непогоды приостановил тушение пожара в лесу в Дагестане

Вертолет из-за непогоды приостановил тушение пожара в лесу в Дагестане

Махачкала обновит 30 улиц за 2025 год

Махачкала обновит 30 улиц за 2025 год

ФАС разоблачила картельный сговор в Дагестане

ФАС разоблачила картельный сговор в Дагестане

Азиатские тигровые комары угрожают Дагестану

Азиатские тигровые комары угрожают Дагестану

Урожай овощей увеличился на 14% в Дагестане

Урожай овощей увеличился на 14% в Дагестане

Меликов уволил главу Дагпредпринимательства

Меликов уволил главу Дагпредпринимательства

Пожар в Дагестане вырос до 22 га

Пожар в Дагестане вырос до 22 га

ДТП с участием фуры и поезда унесло жизнь мужчины в Дербенте

ДТП с участием фуры и поезда унесло жизнь мужчины в Дербенте

Микроавтобус и несколько машин столкнулись в Дагестане

Микроавтобус и несколько машин столкнулись в Дагестане

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы