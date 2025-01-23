Крупнейшему оператору связи Казахстана нужно снизить цены на интернет

Крупнейшей телекоммуникационной компании Казахстана АО "Казахтелеком", имеющей статус национального оператора связи, предстоит разбирательство с Агентством по защите и развитию конкуренции из-за неоправданно высоких цен на интернет.

Специалисты Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) изучили динамику цен операторов связи на услуги интернета и выявили, что национальный оператор связи, компания "Казахтелеком" установила монопольно высокие тарифы на подключение и использование ее интернета, сообщили в АЗРК.

"В действиях АО "Казахтелеком" выявлены признаки установления монопольно высокой цены на товар. В связи с чем Агентством начата процедура расследования нарушений законодательства в области защиты конкуренции"

- АЗРК

Помимо этого, АО "Казахтелеком" и ТОО "Кар-Тел" (Beeline) захватили Также в доминирующее положение на рынке, поставив барьеры для доступа в многоквартирные жилые дома для других национальных операторов связи, передает Sputnik Казахстан.

Также компания всячески препятствует в получении информации о технических условиях на подключение к своим сетям в отношении других компаний, - отметили в агентстве.

Пока АЗРК направило в компанию и государственным органам страны свои рекомендации по устранению всх выявленных недостатков и барьеров.