Вестник Кавказа

В Казахстане рухнули цены на акции "Казахтелекома"

Астана экспо
© Фото: Игорь Лепёхин
Казахстанская фондовая биржа накануне вынуждена была остановить торги привилегированными акциями крупнейшей казахстанской национальной телекоммуникационной компании "Казахтелеком" из-за обвала их стоимости.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) накануне приостановила торги привилегированными акциями АО "Казахтелеком" из-за падения их цены на 33,09%, сообщила пресс-служба KASE.

"Казахстанская фондовая биржа приостановила торги по привилегированным акциям KZ0009094645 АО "Казахтелеком" в связи со снижением их цены на 33,09%. Они приостановлены в соответствии с подпунктом… внутреннего документа KASE "Правила осуществления биржевой деятельности" (Правила), согласно которому KASE приостанавливает торги при снижении цены акций, находящихся в официальном списке KASE в категории "Премиум", на 30 и более процентов"

- KASE

О причинах столь масштабного обвала акций крупнейшего оператора фиксированной телефонии в Казахстане, а также одного из крупнейших операторов национальной сети передачи данных, не сообщается – известно лишь, что стоимость последней исполненной сделки с акциями компании 21 января  составила 41100 тенге, однако на следующий день цена одной акции составила всего 27500 тенге, передает Sputnik Казахстан.

Новых данных о сегодняшних торгах на Казахстанской фондовой бирже пока не поступало.

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