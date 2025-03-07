Лавров и Рубио обсудили договоренности в Эр-Рияде

Руководитель МИД РФ и госсекретарь США переговорили по телефону. Они подняли на обсуждение договоренности, достигнутые в Эр-Рияде, и связи двух стран.

Руководитель МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио переговорили по телефону и затронули вопросы осуществления договоренностей, достигнутых по итогам встречи в Эр-Рияде, передали в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Были также обсуждены конкретные аспекты реализации взаимопониманий, достигнутых на встрече высокопоставленных официальных лиц России и США 18 февраля в Эр-Рияде. Сергей Лавров и Марко Рубио условились оставаться в контакте"

- МИД РФ

Собеседники договорились о дальнейших контактах. В Госдепартаменте, в свою очередь, отметили, что стороны согласились продолжить работу по восстановлению отношений России и США.

Кроме того, Рубио рассказал Лаврову о старте военной операции против хуситов в районе Красного моря. Российский министр подчеркнул важность прекращения огня и начала диалога.

"В ответ на изложенную американским представителем аргументацию Сергей Лавров подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы, важность для всех сторон вступления в политический диалог с целью нахождения решения, исключающего дальнейшее кровопролитие"

- МИД РФ