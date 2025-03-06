Вестник Кавказа

Лавров сообщил о нормальном диалоге с Рубио и Уолтцем

Лавров сообщил о нормальном диалоге с Рубио и Уолтцем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД РФ дал оценку диалогу, который ведут с российской стороной Рубио и Уолтц. Он подчеркнул, что их публичные высказывания отличаются от того, что они говорят при общении с представителями России.

Госсекретарь Соединенных Штатов и советник президента по нацбезопасности ведут нормальный диалог с представителями России. Об этом сообщил глава МИД РФ в эфире  телеканала "Россия 1".

"У нас с ними есть диалог. И с Марко Рубио, и с Майком Уолтцем. Когда они вступают с нами в прямой разговор, они абсолютно нормально этот диалог ведут"

– Сергей Лавров

Он пояснил, что по этой причине не будет осмысливать слова, сказанные публично Марком Рубио и Майком Уолтцем.

"Все, что они говорят на публику у себя, на публику в Саудовской Аравии, на публику на Украине, я даже не собираюсь осмысливать"

– руководитель внешнеполитического ведомства

Напомним, ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что в течение ближайшего времени намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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