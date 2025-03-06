Лавров сообщил о нормальном диалоге с Рубио и Уолтцем

Госсекретарь Соединенных Штатов и советник президента по нацбезопасности ведут нормальный диалог с представителями России. Об этом сообщил глава МИД РФ в эфире телеканала "Россия 1".
"У нас с ними есть диалог. И с Марко Рубио, и с Майком Уолтцем. Когда они вступают с нами в прямой разговор, они абсолютно нормально этот диалог ведут"
– Сергей Лавров
Он пояснил, что по этой причине не будет осмысливать слова, сказанные публично Марком Рубио и Майком Уолтцем.
"Все, что они говорят на публику у себя, на публику в Саудовской Аравии, на публику на Украине, я даже не собираюсь осмысливать"
– руководитель внешнеполитического ведомства
Напомним, ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что в течение ближайшего времени намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.