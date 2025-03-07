Вестник Кавказа

Лесные пожары участились на курортах КМВ

Костер
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
На курортах Кавминвод произошло в 2 раза больше пожаров в 2025 году. Специалисты связывают это с аномальным потеплением в марте.

Количество природных пожаров в городах Кавминвод (КМВ) увеличилось в 2 раза в 2025 году в сравнении с прошлогодними показателями, заявил старший инспектор МЧС Пятигорска Даниил Попадин.

С начала текущего года на курортах КМВ произошло 20 пожаров. В минувшем году было зафиксировано 10 подобных возгораний. Вероятно, рост связан с жаркой погодой, которая недавно установилась в Ставропольском крае. К тому же, зима в регионе была засушливой и преимущественно без дождей, добавил специалист на площадке ТАСС.

В связи с участившимися пожарами мэр Железноводска решил запустить в городе аудиоролики, в которых расскажут об опасности лесных пожаров. Их можно будет услышать с 24 марта. Также накануне он объявил о вознаграждении за информацию о виновниках недавних пожаров на территории города.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1320 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Суд назначил наказание для бизнесмена за мошенничество на госконтрактах на Ставрополье

Суд назначил наказание для бизнесмена за мошенничество на госконтрактах на Ставрополье

Аварию на канализационном коллекторе устраняют в Невинномысске

Аварию на канализационном коллекторе устраняют в Невинномысске

Ставропольцев будут предупреждать в случае опасности БПЛА

Ставропольцев будут предупреждать в случае опасности БПЛА

Власти заплатят вознаграждение за информацию о пожарах в Железноводске

Власти заплатят вознаграждение за информацию о пожарах в Железноводске

Резкое похолодание спрогнозировали на Ставрополье

Резкое похолодание спрогнозировали на Ставрополье

Семья на Ставрополье отравилась химикатами

Семья на Ставрополье отравилась химикатами

Суд не стал смягчать наказание бывшему вице-мэру Ставрополя

Суд не стал смягчать наказание бывшему вице-мэру Ставрополя

Определена причина крупного возгорания в Ессентуках

Определена причина крупного возгорания в Ессентуках

Контроль за соблюдением противопожарного режима усилят на Ставрополье

Контроль за соблюдением противопожарного режима усилят на Ставрополье

Электричка и машина столкнулись на переезде на Ставрополье

Электричка и машина столкнулись на переезде на Ставрополье

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы