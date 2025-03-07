Лесные пожары участились на курортах КМВ

На курортах Кавминвод произошло в 2 раза больше пожаров в 2025 году. Специалисты связывают это с аномальным потеплением в марте.

Количество природных пожаров в городах Кавминвод (КМВ) увеличилось в 2 раза в 2025 году в сравнении с прошлогодними показателями, заявил старший инспектор МЧС Пятигорска Даниил Попадин.

С начала текущего года на курортах КМВ произошло 20 пожаров. В минувшем году было зафиксировано 10 подобных возгораний. Вероятно, рост связан с жаркой погодой, которая недавно установилась в Ставропольском крае. К тому же, зима в регионе была засушливой и преимущественно без дождей, добавил специалист на площадке ТАСС.

В связи с участившимися пожарами мэр Железноводска решил запустить в городе аудиоролики, в которых расскажут об опасности лесных пожаров. Их можно будет услышать с 24 марта. Также накануне он объявил о вознаграждении за информацию о виновниках недавних пожаров на территории города.