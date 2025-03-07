Вестник Кавказа

Суд назначил наказание для бизнесмена за мошенничество на госконтрактах на Ставрополье

Суд назначил наказание для бизнесмена за мошенничество на госконтрактах на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мужчина получил срок на Ставрополье за мошеннические действия во время выполнения госконтрактов. Ближайшие несколько лет ему предстоит провести за решеткой.

В Ставропольском крае вынесли приговор местному бизнесмену, обвиняемому в мошеннических действиях при выполнении госконтрактов. Об этом рассказали в региональном УФСБ.

Ближайшие 3,5 года мужчина проведет за решеткой.

"В отношении фигуранта было возбуждено два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд признал его виновным в инкриминируемых ему преступлениях и назначил 3 года и 6 месяцев колонии общего режима"

– пресс-служба УФСБ

Предпринимателя также обязали выплатить свыше 5,8 млн рублей. Именно в такую сумму оценивается причиненный им ущерб.

Следствие установило, что бизнесмен работал по двум госконтрактам по благоустройству Георгиевска. В отчетной документации он указал ложную информацию о стоимости и объемах проведенных работ.

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