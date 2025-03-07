Суд назначил наказание для бизнесмена за мошенничество на госконтрактах на Ставрополье

Мужчина получил срок на Ставрополье за мошеннические действия во время выполнения госконтрактов. Ближайшие несколько лет ему предстоит провести за решеткой.

В Ставропольском крае вынесли приговор местному бизнесмену, обвиняемому в мошеннических действиях при выполнении госконтрактов. Об этом рассказали в региональном УФСБ.

Ближайшие 3,5 года мужчина проведет за решеткой.

"В отношении фигуранта было возбуждено два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд признал его виновным в инкриминируемых ему преступлениях и назначил 3 года и 6 месяцев колонии общего режима"

– пресс-служба УФСБ

Предпринимателя также обязали выплатить свыше 5,8 млн рублей. Именно в такую сумму оценивается причиненный им ущерб.

Следствие установило, что бизнесмен работал по двум госконтрактам по благоустройству Георгиевска. В отчетной документации он указал ложную информацию о стоимости и объемах проведенных работ.