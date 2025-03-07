Суд не стал смягчать наказание бывшему вице-мэру Ставрополя

На Ставрополье не будут смягчать наказание бывшему вице-мэру региональной столицы. Ранее его обвинили в жестоком убийстве двух человек.

Суд в Ставропольском крае решил оставить в силе действующее наказание в отношении бывшего вице-мэра Ставрополя. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Экс-чиновника осудили за убийство двух человек.

"В 2022 году Уткин был осужден по ч. 2 ст. 105 УК РФ за организацию убийства двух человек с особой жестокостью, организованной группой, по найму. Ему было назначено 11 лет колонии строгого режима"

– надзорное ведомство

Осужденного отправили в места лишения свободы.

Ранее следствие установило, что бывший вице-мэр задумал убийство двух человек, которые, как он считал, имеют отношение к покушению на его жизнь.

"В 2005 году он с помощью высокопоставленного сотрудника правоохранительных структур региона организовал пытки обидчиков на пивоваренном заводе в Пятигорске. После получения признательных показаний потерпевшие были убиты"

– пресс-служба