Вестник Кавказа

Мостовский район Кубани может подтопить из-за дождей

Мостовский район Кубани может подтопить из-за дождей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дожди могут привести к подтоплению в части Краснодарского края. Самая непростая ситуация может произойти на реке Кубань в Мостовском районе.

Штормовое предупреждение действует в Краснодарском крае в связи с возможными подтоплениями из-за сильных дождей сегодня, рассказали в региональном МЧС.

Самая непростая ситуация может сложиться на реке Кубань в Мостовском районе. Там уровень воды может поднять до небезопасных отметок.

Спасатели также напомнили о действиях, которые необходимо предпринять при угрозе потопа: необходимо заранее собрать важные вещи, выключить газ и свет, а также закрыть окна и двери. После этого можно уйти из опасного места.

"Если уйти с подтопленной территории невозможно, то нужно подняться на верхние этажи домов и ждать помощи специалистов"

- МЧС Краснодарского края

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