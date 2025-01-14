Россия сожалеет о возобновлении боевых действий в секторе Газа – МИД РФ

В МИД РФ сообщили, что Москва с сожалением восприняла возобновление военной операции в секторе Газа. В ведомстве призвали обе стороны вернуться к переговорному процессу.

Новость о возобновлении боевых действий в секторе Газа Москва восприняла с сожалением, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что опыт показывает невозможность урегулировать вопрос освобождения заложников силовыми методами.

"Россия решительно осуждает любые действия, которые ведут к гибели мирных граждан и разрушению социальной инфраструктуры"

- МИД РФ

В министерстве подчеркнули, что Россия призывает Израиль и ХАМАС вернуться за стол переговоров с целью выработать компромиссное решение проблемы заложников.

В Москве также добавили, что это позволило бы обеспечить устойчивую нормализацию ситуации в секторе Газа и запустить полномасштабное восстановление анклава на Ближнем Востоке.