Вестник Кавказа

Россия сожалеет о возобновлении боевых действий в секторе Газа – МИД РФ

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД РФ сообщили, что Москва с сожалением восприняла возобновление военной операции в секторе Газа. В ведомстве призвали обе стороны вернуться к переговорному процессу.

Новость о возобновлении боевых действий в секторе Газа Москва восприняла с сожалением, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что опыт показывает невозможность урегулировать вопрос освобождения заложников силовыми методами.

"Россия решительно осуждает любые действия, которые ведут к гибели мирных граждан и разрушению социальной инфраструктуры"

- МИД РФ

В министерстве подчеркнули, что Россия призывает Израиль и ХАМАС вернуться за стол переговоров с целью выработать компромиссное решение проблемы заложников.

В Москве также добавили, что это позволило бы обеспечить устойчивую нормализацию ситуации в секторе Газа и запустить полномасштабное восстановление анклава на Ближнем Востоке.

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