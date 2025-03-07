Вестник Кавказа

На модернизацию спортивный инфраструктуры потратят 200 млн рублей в Кабардино-Балкарии

На модернизацию спортивный инфраструктуры потратят 200 млн рублей в Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти КБР выделят две сотни миллионов рублей на обновление спортивной инфраструктуры республики. В частности, на эти деньги отремонтируют спорткомплекс "Нальчик".

В Кабардино-Балкарии в 2025 году направят на модернизацию спортивной инфраструктуры свыше 208 млн рублей. Об этом сказано в сообщении, распространенном правительством республики 18 марта.

На эти деньги будет построен и отремонтирован целый ряд объектов.

"Планируется закупить спортивное оборудование и инвентарь для спортшкол олимпийского резерва, организаций, реализующих программы спортподготовки по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта" 

– пресс-служба

Кроме того, на этот год запланированы капремонт спорткомплекса "Нальчик", строительство двух малых спортплощадок, предназначенных для сдачи нормативов ГТО, и покупка оснащения для модульного спортивного зала, который располагается в одном из поселений.

Власти также собираются приступить к возведению физкультурно-оздоровительного комплекса в селении Баксаненок, многофункциональной площадки для игр и воркаута площадью 800 кв метров.

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