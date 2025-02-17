Вестник Кавказа

В Кабардино-Балкарии активизируют ремонт школ

В Кабардино-Балкарии активизируют ремонт школ
© Фото: Telegram-канал Казбека Кокова
Власти Кабардино-Балкарии планируют в 2026-2027 годах отремонтировать еще 50 школ, большинство из которых находятся в сельской местности и отдаленных населенных пунктах, рассказал глава региона Казбек Коков.

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) продолжают модернизацию школьной системы образования – с 2022 года в регионе было капитально отремонтировано 78 общеобразовательных учреждений, причем большинство - в сельской местности, в том числе отдаленных населенных пунктах, написал в своем Telegram-канале глава КБР Казбек Коков.

Уже в нынешнем 2025 году ремонт завершится в школах селений Зарагиж, Кашхатау, в гимназии №2 и школе №4 Прохладного, а также в школе имени П.П. Грицая в станице Солдатской, отметил глава региона.

"Начинаем капитальный ремонт с однолетним циклом в 10 общеобразовательных учреждениях. В Нальчике это здания школы-интерната №1, Специальной (коррекционной) школы-интерната №1, лицея №2, школ 17, 23 и 30, в станице Приближной — Специальной (коррекционной) школы-интерната №2, в Тереке - Коррекционной школы-интерната №3, в Баксане - школы №9 имени Н. А. Цагова, в Жемтале - школы №2"

- Казбек Коков

В целом на 2026-2027 годы запланирован капитальный ремонт еще более 50 школьных зданий, причем это не только строительство и ремонт, но и обновление мебели и учебного оборудования, поскольку дети должны учиться в современных условиях, и не только в городах, но и во всех селах республики, отметил глава КБР.

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