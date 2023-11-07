Вестник Кавказа

Мирный договор должен включать гарантии безопасности - МИД РФ

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Замглавы МИД России рассказал, что мирного договора по Украине не может быть без гарантий безопасности и отказа НАТО от включения Украины в Альянс.

Мирный договор должен включать гарантии безопасности, этого будет требовать Москва, поведал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Если говорить о мирном разрешении конфликта на Украине, то, конечно, у него будет внешний контур. Мы будем требовать, чтобы частью этого соглашения стали железобетонные гарантии безопасности"

– Грушко

Дипломат заметил, что лишь через такие гарантии станет реальным достижение прочного мира на Украине и укрепление региональной безопасности.

"Частью этих гарантий должен стать нейтральный статус Украины, отказ стран НАТО принимать ее в члены альянса"

– Грушко

Российская сторона в 2021 году обозначила эти вопросы в проектах соглашений по гарантиям безопасности, но ни в Белом доме, ни в Альянсе проекты не получили поддержки, напомнил он в беседе с "Известиями".

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