Вестник Кавказа

Меликов уволил главу Дагпредпринимательства

Меликов уволил главу Дагпредпринимательства
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Меликов освободил от должности главу Дагпредпринимательства. Он отметил, что Агентство не проявляет инициатив.

Дагестанский руководитель Сергей Меликов подписал указ об увольнении Гусейна Гусейнова с поста главы Агентства по предпринимательству и инвестициям РД.

В пресс-службе сообщили, что ранее Меликов обращал внимание на необходимость активизировать деятельность в сфере развития предпринимательства и инвестиций.

Глава республики подчеркнул, что Дагепредпринимательство сегодня не проявляет инициатив. Меликов назвал текущую деятельность Агентства безрезультатной.

Гусейном стал руководить Дагпредпринимательством в марте 2023 года, а до этого он был заместителем главы Агентства.

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