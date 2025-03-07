Меликов уволил главу Дагпредпринимательства

Сергей Меликов освободил от должности главу Дагпредпринимательства. Он отметил, что Агентство не проявляет инициатив.
Дагестанский руководитель Сергей Меликов подписал указ об увольнении Гусейна Гусейнова с поста главы Агентства по предпринимательству и инвестициям РД.
В пресс-службе сообщили, что ранее Меликов обращал внимание на необходимость активизировать деятельность в сфере развития предпринимательства и инвестиций.
Глава республики подчеркнул, что Дагепредпринимательство сегодня не проявляет инициатив. Меликов назвал текущую деятельность Агентства безрезультатной.
Гусейном стал руководить Дагпредпринимательством в марте 2023 года, а до этого он был заместителем главы Агентства.