Вестник Кавказа

Дагестану передали 100 млн рублей на развитие туркомплекса

Дагестану передали 100 млн рублей на развитие туркомплекса
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За два года Дагестан получил свыше 100 млн рублей на развитие туркомплекса. Господдержку получил "Экотуркомплекс "Главрыба".

На Северном Кавказе по программе льготного кредитования в настоящее время возводится 20 крупных отелей, сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.

В ведомстве заявили, что на сегодняшний день поступило 24 заявки на строительство еще 3,5 тыс номеров. Так, в Дагестане поддержку получил "Экотуркомплекс "Главрыба".

Помимо этого, финансовая поддержка помогла открыть модульные гостиницы "Парк-отель "Салатау" на 52 номера, а также возвести детские площадки и информационный центр.

Стоит добавить, что за последние два года туркомплекс Дагестана на развитие инфраструктуры по проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" получил свыше 100 млн рублей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
990 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Ахтынском районе Дагестана вспыхнул природный пожар

В Ахтынском районе Дагестана вспыхнул природный пожар

Чемпионат России по тхэквондо пройдет в Дагестане

Чемпионат России по тхэквондо пройдет в Дагестане

Озеро реабилитировали в Дагестане

Озеро реабилитировали в Дагестане

Лесной пожар в Дагестане увеличился до 8 га

Лесной пожар в Дагестане увеличился до 8 га

Рост турпотока в Дагестан превышает среднероссийские показатели

Рост турпотока в Дагестан превышает среднероссийские показатели

Крупный пожар охватил лесной массив в Дагестане

Крупный пожар охватил лесной массив в Дагестане

Что посмотреть в Дагестане и Кабардино-Балкарии весной 2025?

Что посмотреть в Дагестане и Кабардино-Балкарии весной 2025?

Россельхознадзор признал опасной часть мясомолочной продукции Дагестана

Россельхознадзор признал опасной часть мясомолочной продукции Дагестана

Суд арестовал одного из организаторов незаконной свалки в Дербенте

Суд арестовал одного из организаторов незаконной свалки в Дербенте

Экономика Дагестана получила 400 млрд рублей инвестиций в 2024 году

Экономика Дагестана получила 400 млрд рублей инвестиций в 2024 году

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы