Дагестану передали 100 млн рублей на развитие туркомплекса

За два года Дагестан получил свыше 100 млн рублей на развитие туркомплекса. Господдержку получил "Экотуркомплекс "Главрыба".

На Северном Кавказе по программе льготного кредитования в настоящее время возводится 20 крупных отелей, сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.

В ведомстве заявили, что на сегодняшний день поступило 24 заявки на строительство еще 3,5 тыс номеров. Так, в Дагестане поддержку получил "Экотуркомплекс "Главрыба".

Помимо этого, финансовая поддержка помогла открыть модульные гостиницы "Парк-отель "Салатау" на 52 номера, а также возвести детские площадки и информационный центр.

Стоит добавить, что за последние два года туркомплекс Дагестана на развитие инфраструктуры по проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" получил свыше 100 млн рублей.