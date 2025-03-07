Вестник Кавказа

Россия возобновила подачу газа в Армению

Россия возобновила подачу газа в Армению
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армению снова стал поступать природный газ из РФ. Сегодня утром подача была приостановлена из-за ремонтных работ, выполнявшихся на грузинской территории.

Подача природного газа из России в Армению возобновлена. Об этом информирует 18 марта ЗАО "Газпром Армения".

Газ в республику Южного Кавказа стал поступать с 21:35 по местному времени (20:35 мск).

Ранее сообщалось, что с утра вторника подача газа в Армению будет прервана на 9 часов из-за аварийно-восстановительных работ, проводимых в Грузии на транзитном газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье". При этом подчеркивалось, что это событие не скажется на жителях Армении в связи с наличием в стране внутренних резервов и дополнительных объемов поставок газа из Ирана.

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