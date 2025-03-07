Урожай овощей увеличился на 14% в Дагестане

В Дагестане произвели свыше 1,4 млн т овощей в 2024 году. Это на 14% больше прошлогодних показателей.

Фермеры Дагестана увеличили урожай овощей на 14% в 2024 году. Всего они произвели 1,4 млн т продукции, рассказал глава Минсельхоза республики Мухтарбий Аджеков.

"Одно из стабильно развивающихся направлений в республике - овощеводство. В 2024 году было засеяно более 42 тыс. га овощными культурами, при этом валовой сбор составил 1,473 млн тонн, что на 14% больше по сравнению с 2023 годом"

- Мухтарбий Аджеков

На конец 2024 года в Дагестане работало около 690 га теплиц, согласно информации от республиканского Минесельхоза.