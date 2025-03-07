Вестник Кавказа

Дагестан выделит 100 млн рублей на восстановление Кубачинского худкомбината

Дагестан выделит 100 млн рублей на восстановление Кубачинского худкомбината
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Дагестана направят на восстановление Кубачинского художественного комбината 100 млн рублей.

Власти Дагестана планируют восстановить Кубачинский художественный комбинат. На эти цели планируется выделить около 100 млн рублей, поведал вице-премьер Заур Эминов. 

Сообщается, что средства пойдут на "восстановление деятельности и укрепление материально-технической базы предприятия". 

Напомним, что знаменитое на всю страну художественное предприятие было признано банкротом пять лет назад.  Спустя три года власти республики выкупили долг, дело о банкротстве было прекращено. 

Сам народный промысел известен с VIII века. Кубачинские мастера исстари специализировались на создании уникальных изделий из серебра, в советское время умельцы стали трудиться в рамках одноименного худкомбината.

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