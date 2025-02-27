Вестник Кавказа

Очередную майнинг-ферму "вычислили" в столице Дагестана

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестанские энергетики энергоснабжающей компании "Россети Северный Кавказ" выявили майнинг-ферму в гараже многоквартирного дома в Кировском районе Махачкалы, потреблявшую сотни тысяч киловатт.

Несмотря на все возможные запреты, жители дагестанской столицы продолжают "майнить крипту": так, специалисты департамента безопасности и противодействия коррупции ПАО "Россети Северный Кавказ" вместе с правоохранителями пресекли работу очередной незаконной майнинговой фермы в Кировском районе Махачкалы, сообщила пресс-служба энергокомпании.

"Жилой комплекс запитан от подстанции 110 кВ "Махачкала 110". В 2024 году энергетики увеличили мощность на питающем центре - с 50 МВА до 90 МВА для повышения надежности и качества электроснабжения участка. Нарушитель решил свести к минимуму усилия специалистов"

- "Россети Северный Кавказ"

Потребление электроэнергии на ферме было огромным: 43 устройства для добычи криптовалюты по самым скромным подсчетам энергетиков "поглотили" 177 тыс кВт/ч, за которую их хозяин, конечно, не платил - ущерб компании исчисляется более миллионом рублей, передает "Интерфакс".

В отношении владельца криптофермы уже собирается доказательный материал, вскоре по нему правоохранители примут решение по факту хищения электроэнергии.

Напомним, с 1 января 2025 года майнинг криптовалют в 10 регионах России объявлен вне закона – его запретили практически во всех регионах Северного Кавказа, новых российских регионах, в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье до 15 марта 2031 года.

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