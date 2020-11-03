В Агдеринский район Азербайджана вернутся 20 семей

Сегодня 20 семей вернется в село Суговушан Агдеринского района Азербайджана. В будущем ключи от новых домов получат еще 160 семей.

В освобожденное от армянской оккупации село Суговушан в Агдеринском районе Азербайджана планируют вернуться 180 семей (591 человек). Сегодня уже 20 семей обретут дом в родном населенном пункте, рассказала журналистам глава отдела по связям с общественностью Службы восстановления в Агдеринском районе Афет Тельмангызы.

На территории села создан большой жилой комплекс, площадь которого составляет 2,3 га. Он включает 5 пятиэтажных домов с 190 квартирами.

"В селе также завершена реконструкция здания школы на 144 ученических места. Кроме того, после реконструкции введены в эксплуатацию малые гидроэлектростанции "Суговушан-1" и "Суговушан-2" общей мощностью 7,8 мегаватт"

- Афет Тельмангызы

Кроме того, в селе построили рекреационный комплекс, состоящий из коттеджей и гостиницы. Площадь объекта – 6 га.