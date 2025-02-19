Северную Осетию подморозит до конца недели

Жителям Северной Осетии до конца недели предстоит пережить еще одну, очевидно, последнюю, атаку зимы – вплоть до понедельника, 24 марта, по ночам по всей республике прогнозируются заморозки до -3 градусов.

Хотя весна приходит на Кавказ обычно раньше, чем в центральную часть России, в этот раз она не торопится – по Северной Осетии уже объявили экстренное предупреждение о предстоящих заморозках, которые продлятся до конца недели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"По данным синоптиков, с 20 по 24 марта по территории Северной Осетии ожидаются заморозки в воздухе - до минус 3 градусов"

- МЧС Северной Осетии

Впрочем, мерзнуть по ночам придется не только жителям Северной Осетии – аналогичное предупреждение из-за прогнозируемых заморозков объявили и в Кабардино-Балкарии и на Ставрополье, передает "Интерфакс".