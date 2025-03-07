На Кубани выросла площадь пожара на нефтебазе

Борьба с возгоранием продолжается на нефтебазе возле станицы Кавказская. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА.
На Кубани продолжает бушевать пожар на нефтебазе у станицы Кавказская, площадь возгорания увеличилась до 1,7 тыс кв м, передает оперштаб региона.
"В течение ночи произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов. Горение происходит внутри обвалования вокруг резервуара"
– оперштаб
Сообщается, что возгорание возникло ночью после атаки БПЛА. К ликвидации последствий инцидента привлечены почти 180 человек, задействовано 54 единицы техники.
В результате атаки и пожара никто не пострадал. Однако нефтебаза получила ущерб: был поврежден трубопровод между резервуарами.