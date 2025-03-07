Сколько санкций введено против России?

Российский лидер Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей раскрыл число введенных в отношении России ограничений.
Президент страны отметил, что против юридических и физических лиц из России введено 28 595 санкций. Путин подчеркнул, что подсчетом занимался Минфин РФ.
"Складывается впечатление, что и сами-то инициаторы потеряли счет, сколько ограничений ввели и против кого"
- Владимир Путин
Глава государства также указал на то, что количество введенных против России ограничений кратно выше, чем все санкции, наложенные в отношении других стран.
Помимо этого, Путин назвал ограничения механизмом системного стратегического давления на Россию со стороны конкурентов вне зависимости от обстановки в мире.
Кроме того, российский лидер заявил, что даже в случае ослабления ограничений в отношении России будет предпринят другой способ "вставить какие-то палки в колеса".
При этом президент сообщил, что антироссийские санкции и ограничения на расчеты и операции подрывают свободу торговли и инвестиций в мировой экономике.