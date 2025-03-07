Сколько санкций введено против России?

Путин раскрыл количество введенных против России санкций. Он отметил, что число ограничений больше, чем все санкции, введенные против других стран.

Российский лидер Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей раскрыл число введенных в отношении России ограничений.

Президент страны отметил, что против юридических и физических лиц из России введено 28 595 санкций. Путин подчеркнул, что подсчетом занимался Минфин РФ.

"Складывается впечатление, что и сами-то инициаторы потеряли счет, сколько ограничений ввели и против кого"

- Владимир Путин

Глава государства также указал на то, что количество введенных против России ограничений кратно выше, чем все санкции, наложенные в отношении других стран.

Помимо этого, Путин назвал ограничения механизмом системного стратегического давления на Россию со стороны конкурентов вне зависимости от обстановки в мире.

Кроме того, российский лидер заявил, что даже в случае ослабления ограничений в отношении России будет предпринят другой способ "вставить какие-то палки в колеса".

При этом президент сообщил, что антироссийские санкции и ограничения на расчеты и операции подрывают свободу торговли и инвестиций в мировой экономике.