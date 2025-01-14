Госдеп США: санкции ЕС против РФ могут обсудить на переговорах по Украине

На переговорах по ситуации на Украине может быть поднят вопрос о санкциях Евросоюза против России. С соответствующим заявлением выступил глава американского Госдепа.

В ходе переговоров по урегулированию ситуации на Украине может быть поднят вопрос о санкциях ЕС против РФ, заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио.

"Европейцы ввели ряд санкций против России. Я предполагаю, что в ходе любых переговоров с Россией, если мы к ним придем, она поднимет вопрос европейских санкций, которые были введены против нее"

- Марко Рубио

Он также передал, что параллельно с санкциями будет обсуждена судьба замороженных активов РФ и ряд других актуальных экономических вопросов.

Напомним, что ЕС начал готовить очередные антироссийские санкции. Ранее Европа одобрила 16-й пакет, куда вошли свыше 50 физических лиц и 35 компаний.