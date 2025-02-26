Турецкие банки хотят смягчения антироссийских санкций - СМИ

Госбанки Турции надеются на смягчение санкций против РФ. Но ЦБ республики пока не давал указаний в этом направлении.

Центробанк Турции не давал указаний государственным банкам страны смягчить санкции против РФ в финансовом секторе, рассказал СМИ представитель одного из отделений столичного госбанка Ziraat.

"Во-первых, мы должны получить указание от главного органа - Центрального банка. Такого указания нет, поэтому пока никаких изменений."

- представитель госбанка Ziraat

При этом в разговоре с РИА Новости он выразил надежду на решение санкционного вопроса в отношениях Москвы и Анкары в скором времени.

До этого российский посол в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что за решениями проблем с банковскими переводами между двумя странами следят противники этого. Они также пытаются противодействовать достигнутым договоренностям.