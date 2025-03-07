Вестник Кавказа

Перестрелка в Абхазии: ранены двое

Перестрелка в Абхазии: ранены двое
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стрельба прозвучала накануне в одном из сел Абхазии. В перестрелке участвовали два человека. Оба они были ранены и доставлены в больницы

Стрельба была открыта в понедельник вечером в одном из сел Гудаутского района, подробности предоставили в МВД Абхазии.

Инцидент имел место в селе Лыхны. Его участниками стали двое мужчин с одинаковыми фамилиями, один в возрасте (1954 г.р.), второй помоложе (1993 г.р.), оба местные жители. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт, во время которого стороны прибегли к огнестрельному оружию.

В результате мужчины получили ранения. Оба были доставлены в больницы, один в Сухум, а другой в Гудауту.

Идет расследование.

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