Вестник Кавказа

Дагестан подготовил 12 тыс номеров в отелях для туристов

Номер в гостинице
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Туристов могут принять свыше 12 тыс номеров в отелях и гостиницах Дагестана. В 2024 году номерной фонд региона увеличился на 12%.

Отели и гостиницы Дагестана готовы предоставить путешественникам свыше 12 тыс номеров, рассказала замглавы Минтуризма республики Анна Безрукова.

Только за один 2024 год номерной фонд Дагестана вырос на 12%, отметила замминистра. В этом же году было завершено 9 инвестиционных проектов по строительству модульных отелей.

Это позволило создать условия для роста числа желающих провести отдых в Дагестане в 2024 году: турпток вырос на 5% в сравнении с предыдущим годом. Число пассажиров также увеличилось в аэропорту Махачкалы и по железнодорожным направлениям.

Напомним, что в этом году планируется строительство гостиницы около воздушной гавани столицы Дагестана. Предполагается, что новый объект положительно повлияет на туризм.

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