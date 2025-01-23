Отдых в Дагестане летом обрел нетипичную популярность у туристов

Россияне стали чаще бронировать отели Дагестана на лето 2025 года: их число увеличилось в 2-3 раза. Туроператоры назвали это нетипичной ситуацией для республики и связали ее с разливом мазута в Черном море.

Туроператоры зафиксировали нетипичный для Дагестана рост раннего бронирований отелей на лето 2025 года. По данным АТОР, они увеличились в 2-3 раза.

"В компаниях "Дельфин", "Мультитур", Coral Travel, Fun&Sun и "Алеан" фиксируют заметный прирост заявок на пляжные туры в Дагестан без перелета в сравнении с началом прошлого года. В частности, у "Мультитур" объемы продаж увеличились в 3 раза, в Fun&Sun – в 2,5 раза, в "Алеан" – в 2 раза"

- АТОР

Средняя глубина продаж отдыха в Дагестане также увеличилась в 2 раза: с трех до шести месяцев. Чаще всего туристы бронируют номера в отелях около моря на первый месяц лета. Особой популярностью пользуется отдых на пляжах в Махачкале, Каспийске и Дербенте за счет развитой там инфраструктуры.

Часть туроператоров связывают такой нехарактерный для Дагестана рост популярности с тем, что россияне ищут альтернативные места для отдыха после разлива мазута в Черном море. Тем не менее республика не сможет полностью заменить туристам Анапу из-за малого числа отелей.

Повышенный спрос на летний отдых в Дагестане, вероятно, увеличит стоимость экскурсионных услуг летом на 10-20%, добавили в АТОР.