Вестник Кавказа

В Грузии заявили о важности стратегического партнерства с Азербайджаном

Президентский дворец в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Грузии заявили, что партнерство Баку и Тбилиси имеет важное значение для региона. Там добавили, что мир и безопасность являются главными факторами.

Руководитель грузинской дипломатии Мака Бочоришвили сообщила, что стратегическое партнерство Грузии и Азербайджана имеет важное значение для региона.

Глава внешнеполитического ведомства отметила, что восстановление исторической роли Грузии и ее укрепление в современном мире являются главными приоритетами страны.

Министр заявила, что благодаря тесному сотрудничеству с Азербайджаном и Турцией, поддержке стратегических партнеров, реализовано большое количество важных проектов.

Она подчеркнула, что спустя десятилетия данные проекты сохраняют свою актуальность, так как они обладают большим потенциалом с точки зрения укрепления безопасности.

Бочоришвили сказала, что в последнее время Тбилиси осознал важность сотрудничества с Баку, Анкарой и Ереваном, поскольку они – основные партнеры Грузии.

Говоря о мирном договоре между Азербайджаном и Арменией, министр добавила, что мир и безопасность являются главными факторами, а документ имеет ключевое значение.

Помимо этого, она говорила о важности Срединного коридора. Глава МИД также уточнила, что транспортный маршрут открывает новые возможности для всей Европы.

Руководитель ведомства сообщила, что стратегическое партнерство между Баку и Тбилиси направлено на развитие не только двух государств, но и всего Южного Кавказа.

Дипломат заявила, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Южный газовый коридор и другие энергетические проекты – наиболее яркие примеры успешного сотрудничества стран.

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