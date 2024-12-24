Вестник Кавказа

Газа из Грузии сегодня днем не будет в Армении

Газа из Грузии сегодня днем не будет в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поставки газа в Армению из Грузии временно прекратятся во вторник из-за ремонта, который нужно провести на газопроводе на территории Грузии.

Армения до сегодняшнего вечера остается без газа из Грузии, об этом предупредили в компании "Газпром Армения".

В сообщении уточняется, что газопровод временно "встанет" из-за ремонтных работ, которые необходимо провести после аварии в Грузии.

"С 09:00 часов до 18:00 18 марта на участке "Казах - Сагурамо" (DN 1000) транзитного магистрального газопровода "Северный Кавказ – Закавказье" на территории Грузии будут проводиться аварийно-восстановительные работы, в связи с чем будет временно приостановлена подача природного газа в Армению"

– Газпром Армения

В компании заверили, что жители Армении прекращения поставок не почувствуют: на время прекращения их заместят "голубым топливом" из внутренних резервов, кроме того, на этот срок будут увеличены поставки из Ирана.

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