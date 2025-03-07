Камеры помогут сократить число ДТП в Абхазии

Аварий на центральной трассе в Абхазии скоро должно стать меньше, рассказали в ГАИ. Такой эффект ожидается от камер, которые будут в ближайшие дни установлены на ней.

Новые камеры, которые будут снимать фото и видео нарушений, появятся на республиканской трассе в Абхазии в ближайшие дни, рассказал глава управления ГАИ Дамей Авидзба.

По его словам, они начнут фиксировать нарушения с 20 марта.

Авидзба уточнил, что устройства смогут регистрировать такие факты, как слишком высокая скорость, пересечение сплошной, непристегнутый ремень безопасности и беседы по мобильному.

В общей сложности на протяжении от Псоу на границе с Россией до Сухума размещены 23 камеры, направленные в обе стороны. Еще два десятка устройств появятся на участке Сухум – Гал.

Предполагается, что камеры помогут сократить количество аварий – как показывает практика, число ДТП обычно уменьшается в разы.