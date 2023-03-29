У Евросоюза остался только "Турецкий поток"

Украина дополнительно отрезала Евросоюз от российского газа, отказавшись от продления контракта на газовый транзит. Теперь у ЕС есть лишь "Турецкий поток".

С 8 утра по московскому времени Европа не получает российский газ по украинскому транзиту. Ожидавшееся в связи с истечением российско-украинского контракта событие зафиксировали газотранспортные компании Евросоюза. Сейчас у "Газпрома" нет ни технической возможности, ни права прокачивать газ европейским потребителям этим путем.

Таким образом, теперь российский газ поставляется в Европу исключительно по одной нитке "Турецкого потока". Россия пока не увеличивает поставки по этому трубопроводу для компенсации выпавших поставок через Украину – газ прокачивается в Болгарию, Венгрию, Сербию и Румынию в обычных объемах.

По этой причине значимость "Турецкого потока" с сегодняшнего дня многократно возрастает как для России, так и для европейских покупателей российского газа, ведь альтернативных трубопроводных маршрутов больше нет. Это будет служить дополнительным укрепляющим фактором в российско-турецких отношениях и контактах Турции с Болгарией, Венгрией и Сербией.

Из тех стран, что не успели подключиться к "Турецкому потоку", из-за прекращения украинского транзита обнулились поставки российского газа в Словакию и Чехию. Не идет газ и в Молдову. Падают объемы прокачки газа из РФ в Австрию и Италию.

У Европы, если она не добьется согласия Украины на возобновление транзита, остаются три варианта хотя бы частичного восстановления поставок газа из России: наращивание прокачки по тому же "Турецкому потоку" (в которых может быть задействован также российско-турецкий "Голубой поток"), возобновление работы трубопровода "Ямал-Европа" через Польшу и запуск уцелевшей ветки "Северного потока-2".

Однако есть и другая схема, нацеленная на обход европейских ограничений на российский газ. Словакия в настоящее время ведет переговоры с азербайджанской SOCAR о перепродаже российского газа: газ будет приобретаться SOCAR у "Газпрома", а затем, уже в статусе азербайджанского топлива, прокачиваться словацким покупателям.