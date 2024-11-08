Вестник Кавказа

В СКФО начали платить за потребленный газ

В СКФО начали платить за потребленный газ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Республики Северо-Кавказского федерального округа начали сокращать дебиторскую задолженность за потребленный, но неоплаченный газ – она снизилась на 11% в пяти из семи субъектов округа, тенденция коснулась и теплоснабжающих организаций.

За минувший 2024 год просроченная дебиторская задолженность потребителей газа в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) сократилась на 11,1%, сообщила сегодня пресс-служба "Газпром межрегионгаз".

"Сокращение общей просроченной дебиторской задолженности достигнуто благодаря снижению долга в пяти из семи субъектов округа: Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Чечне, а также в Ставропольском крае"

- "Газпром межрегионгаз"

Тренд затронул и еще одних злостных неплательщиков - теплоснабжающие организации округа: их задолженности в Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае за четыре года сократились почти на четверть, а коммунальщики Карачаево-Черкесии полностью рассчитались с долгами, передает "Интерфакс".

Что касается уровня расчетов с потребителями, то он в минувшем году остался стабильным, отметили в пресс-службе компании.

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