Газовые поставки из России в Европу по "Турецкому потоку" установили рекорд

Поставки газа из России в страны Европы по "Турецкому потоку" установили рекорд в этом январе. Впервые газ по "Турецкому потоку" пошел на европейский рынок зимой 2020 года.

Установлен пятилетний рекорд по поставкам "голубого топлива" из РФ в Европу по газопроводу "Турецкий поток", следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), информирует ТАСС.

Впервые газ по трубопроводу в сторону Европы пошел в январе 2020 года. На прошлой неделе (13-19 января) был достигнут рекордный показатель по поставкам: прокачка была выше 376 млн кубометров, по оценкам европейского аналитического центра Bruegel составила 378 млн кубометров.

Прежний рекорд был установлен несколько месяцев назад – в октябре прошлого года, и составил 373 млн куб м.

Отметим, что сегодня "Турецкий поток" – единственный трубопровод, по которому из РФ в страны Европы поступает газ.

Потенциал "Турецкого потока"

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" предупредил, что уже довольно скоро поставки по "Турецкому потоку" в Европу достигнут предела технических возможностей трубопровода.

"Я думаю, "Газпром" близок к максимуму загрузки "Турецкого потока". Причем, если посмотреть годовые данные и вычесть дни, когда европейская нитка не качала газ из-за профилактики, то окажется, что трубопровод уже чуть ли не выше проектной мощности работает. Если Европа запросит еще больше газа по "Турецкому потоку", то увеличить поставки получится меньше чем на 1 млрд кубов в год. Насколько прокачка по этим трубам может превышать проектную мощность, никто не знает, следовательно, слишком рисковать с наращиванием поставок никто не будет", - сообщил Игорь Юшков.

"Если европейские покупатели захотят увеличить импорт российского газа, то Россия скорее может перераспределить те объемы, которые приходят в Турцию по "Турецкому потоку". Например, сейчас рассматривается вариант прокачки через Венгрию газ в Словакию (поскольку Словакия осталась без российского газа, импортировавшего по украинскому маршруту). Чтобы это осуществить, "Газпрому" нужно уменьшить продажи газа на спотовом рынке в Турции и вместо того, чтобы продавать его турецким трейдерам, направить его в Венгрию, откуда он придет словакам. Такое перераспределение возможно, а чрезмерно превышать проектную мощность "Турецкого потока" не будут", - ожидает экономист.

Эксперт подчеркнул, что российский трубопроводный газ по-прежнему популярен в Европе из-за дешевизны. "В Евросоюзе вся коммерческая составляющая – за сотрудничество с Россией. Европейский бизнес покупает все, что мы можем прислать. Со сбытом на европейском рынке, куда мы технически можем доставить газ, проблем у "Газпрома" нет. В особенности это верно для периодов, когда на спотовом рынке цены на одном уровне или растут – тогда у "Газпрома" самое выгодное предложение по газу. Поэтому весь 2024 год была полная загрузка "Турецкого потока". Если такая картина сохранится, то европейцы возьмут весь газ, сколько мы сможем прокачать им по трубам", - заключил Игорь Юшков.