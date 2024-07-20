Детские площадки в донском регионе приведут в порядок

Власти Ростовской области в нынешнем году намерены привести в порядок детские площадки возле жилых домов дончан - на их обновление будет направлено 500 млн рублей.

Детские площадки у домов жителей Ростовской области отремонтируют, обновят и приведут в порядок – такое решение на оперативном совещании приняло правительство региона, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

В последнее время участились жалобы жителей на плохое состояние детских площадок, которое вызывает справедливое недовольство жителей Дона и опасение за подрастающих детей, которые значительную часть времени проводят на них, отметив врио губернатора, передает "АиФ-Ростов".

"Наша цель - в 2025 году кардинально изменить ситуацию. Мы уже предусмотрели в бюджете деньги для того, чтобы обновить значительную часть площадок. Они должны не только соответствовать стандартам безопасности, но и быть красивыми, чтобы радовать детей и их родителей"

- Юрий Слюсарь

В целом на ремонт мест притяжения детворы будет направлено 500 млн рублей – эти деньги позволят основательно подремонтировать и обновить их, вскоре деньги будут выделены ремонтным организациям – подрядчикам, заверил Слюсарь.