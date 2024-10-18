Детей в Ингушетии защитят от полиомиелита

В Ингушетии уже в апреле начнется массовая поэтапная вакцинация детей от полиовирусов, проходить она будет в два этапа – с 1 апреля и 15 мая, по 4 дня каждый.

Власти Ингушетии приняли решение провести массовую дополнительную иммунизацию детей от вируса полиомиелита – она будет выполняться в два этапа, написал в своем аккаунте в Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"К сожалению, антипрививочные кампании стали причиной создания мифов вокруг этой темы и, как следствие, множественных отказов. Речь идет о серьезных угрозах для жизни детей. Надо слушать врачей, а не рекомендации людей с сомнительными знаниями"

- Махмуд-Али Калиматов

Многочисленные отказы родителей от прививок также привели к тому, что в республике последние несколько лет подряд в детских учреждениях массово циркулируют инфекции: корь, ветрянка, коклюш, краснуха, паротит и другие заболевания, напомнил глава Ингушетии, отметив: все они - тяжелые, каждое из которых может сделать ребенка инвалидом, и ни один любящий родитель не будет подвергать такому риску здоровье своих детей.

Глава региона уже поручил министерству здравоохранения усилить информационную и просветительскую работу среди населения, и попросил жителей республики серьезно отнестись к этой иммунизации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в скором времени во всех детсадах и школах Ингушетии заработают пункты вакцинации, в которых детей будут массово прививать от полиомиелита. Пункты дополнительной иммунизации детей от полиомиелита во всех детсадах, школах и больницах республики, пообещала глава Минздрава республики Зара Албакова.