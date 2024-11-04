Детей в Ингушетии будут массово прививать от полиомиелита

В скором времени во всех детсадах и школах Ингушетии заработают пункты вакцинации, в которых детей будут массово прививать от полиомиелита, пообещала глава Минздрава республики Зара Албакова.

Власти Ингушетии планируют в наступившем 2025 году оборудовать пункты дополнительной иммунизации детей от полиомиелита во всех детсадах, школах и больницах республики, сообщила министр здравоохранения региона Зара Албакова, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"В каждом детском саду, школе и медицинском учреждении региона будут развернуты пункты вакцинации от полиовируса"

- Зара Албакова

Заработают такие пункты уже нынешней весной, а сам процесс пройдет в два этапа, как того требуют правила вакцинации. В медицинских организациях республики уже создаются выездные мобильные прививочные бригады, которые будут работать в отдаленных районах региона, передает "Интерфакс".

Прививки будут делать всем детям в возрасте от 3 месяцев до 14 лет, поскольку это единственный эффективный метод снижения риска распространения инфекции, добавила министр.

Первый этап прививочной компании пройдет в республике с 7 по 11 апреля, второй этап - с 12 по 16 мая, задействован в мероприятиях будет весь врачебный и средний медицинский персонал участковой сети, добавили в пресс-службе правительства.