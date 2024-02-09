Вестник Кавказа

Жителей Грузии начали прививать от гриппа

Жителей Грузии начали прививать от гриппа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бесплатную прививку против гриппа может сделать любой желающий в Грузии с сегодняшнего дня. Для нее используется вакцина Abbott Biologicals B.V голландского производителя. Детей можно прививать с 6 месяцев.

Уберечь себя от заболевания гриппом может каждый житель Грузии с понедельника, рассказали в Национальном центре по контролю заболеваний страны.

Для вакцинации используется четырехкомпонентная вакцина, выпущенная компанией Abbott Biologicals B.V (Голландия). Этот препарат входит в список препаратов против гриппа, которые были рекомендованы ВОЗ.

Данная вакцина будет эффективна именно против штаммов, которые, как предполагают ученые, будут самыми распространенными на этот раз.

"В рамках программы на первом этапе была проведена вакцинация от вируса гриппа групп риска. На данный момент более 37 тысяч граждан по всей стране уже привиты"

– центр

К этим группам относятся люди, которые в силу своего состояния наиболее уязвимы к инфекции и ее последствиям, в том числе пациенты с диабетом, ВИЧ/СПИД, пожилые, беременные, медики и многие другие. А с сегодняшнего дня прививку может сделать каждый, в том числе и дети (с полугода).

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