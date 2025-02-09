ДТП с участием фуры и поезда унесло жизнь мужчины в Дербенте

Водитель грузовика погиб в аварии на железнодорожном переезде. Он попал под поезд, выехав на пути на красный сигнал светофора.

Вечером 17 марта в Дербенте столкнулись "Камаз" и поезд. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале ГУ МЧС России по Дагестану.

Авария случилась около села Джемикент в районе 18:00. Ее виновником стал водитель грузовика.

"На регулируемом железнодорожном переезде возле села Джемикент 56-летний местный житель, управляя автомобилем "Камаз", выехал на запрещающий сигнал светофора. Машина совершила столкновение с поездом, двигавшимся по железнодорожному маршруту Махачкала - Дербент"

– пресс-служба управления

В результате ДТП погиб мужчина, управлявший автомобилем. Он погиб на месте происшествия от полученных травм.