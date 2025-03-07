Вестник Кавказа

Электричка и машина столкнулись на переезде на Ставрополье

Электричка и машина столкнулись на переезде на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье электричка с пассажирами въехала в легковую машину, сообщили в СКЖД. Жертвой столкновения стал один человек.

В понедельник, 17 марта, в Ставропольском крае произошла авария с участием пассажирского поезда и легкового автомобиля. Об этом сказано в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.

"В 9:33 между станциями Зеленокумск и Кума Северо-Кавказской магистрали водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом "Буденновск - Минеральные Воды"

– СКЖД

Согласно предварительной информации, машинист поезда пытался затормозить, однако столкновения не получилось избежать из-за маленького расстояния.

В результате происшествия погиб мужчина, находившийся за рулем автомобиля. Пассажиры и бригада электропоезда не пострадали.

В Госавтоинспекции рассказали, что ДТП спровоцировал водитель машины, проигнорировавший красный сигнал светофора.

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